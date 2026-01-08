Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 99-jähriger lässt Trickdieb keine Chance - Zeugen gesucht

Mainz-Neustadt (ots)

Am Mittwoch, den 07.01.2026, kam es in der Wallausstraße zu einem versuchten Trickdiebstahl zum Nachteil eines 99-jährigen Bewohners. Gegen 14:40 Uhr erschien ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür des Seniors und gab sich als angeblicher Kontrolleur aus, der die Rauchmelder in der Wohnung überprüfen müsse. Der Bewohner ließ den Mann zunächst ein. In der Wohnung begab sich der Unbekannte in mehrere Räume und öffnete sogar eine Schublade, was dem Geschädigten auffiel. Als der Mann anschließend noch nach einem Glas Wasser fragte, reagierte der 99-Jährige umsichtig, verwies den Unbekannten der Wohnung und kündigte an, die Polizei zu verständigen. Daraufhin verließ der Mann die Wohnung. Zu einem Diebstahl kam es nicht mehr. Täterbeschreibung: - männlich - jung - bekleidet mit einer Kappe Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tipps der Polizei gegen Haustürbetrug:

Seien Sie vorsichtig und lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen es sich handelt und welches Anliegen vorliegt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie die unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Weiterführende Informationen und Tipps gegen Haustürbetrug sind unter dem Link www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ abrufbar.

Zeugenhinweis / -aufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell