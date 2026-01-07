PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hund beißt Jungen - Passanten zeigen Courage

Mainz-Mombach (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr brachen zwei Hunde aus einem Anwesen in der Hauptstraße in Mainz-Mombach aus und verletzten einen Fußgänger leicht.

Ein 8-jähriger Junge lief die Hauptstraße in Richtung Ortsausgang entlang, als das Tor zu einem Innenhof offenstand und zwei Hunde auf den Gehweg gelangten. Die Hunde liefen daraufhin auf den Passanten zu, wobei einer der Hunde nach ihm schnappte und ihn am Oberschenkel biss.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, rief nach den Hunden und forderte den Geschädigten auf, auf die gegenüberliegende Straßenseite zu kommen. Zudem betätigte er seine Fahrzeughupe, um auf den Vorfall aufmerksam zu machen. Ein weiterer Zeuge, der mit seinem Pkw unterwegs war, bemerkte den Geschädigten, der sich mehrfach an sein Bein fasste. Er hielt an, stieg aus und führte eine Erstversorgung der Wunde durch.

Nach wenigen Minuten erschien eine Anwohnerin aus dem betreffenden Anwesen, brachte die Hunde in die Wohnung und verständigte anschließend den Hundehalter, der kurze Zeit später vor Ort erschien. Augenscheinlich lag ein Defekt an dem Metalltor vor, weswegen die Hunde ausbrechen konnten.

Der Geschädigte erlitt eine kleine offene Bisswunde und wurde durch seinen Vater zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Gegen den Hundehalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbrüche in Gaststätte und Arztpraxis - Polizei ermittelt

    Mainz (ots) - In der Zeit von Sonntag, 04.01.2026, auf Montag, 05.01.2026, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einer Gaststätte in der Rhabanusstraße. Im Inneren der Gaststätte manipulierten die Täter dort aufgestellte Spielautomaten und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Bereits am 20.12.2025 kam es ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Ladendiebstahl durch zwei Minderjährige in der Mainzer Altstadt

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Montag, den 05. Januar 2026, kam es gegen 15:15 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Lotharstraße in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl. Zwei minderjährige Personen hielten sich gemeinsam in dem Geschäft auf und wurden durch den Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie mehrere Waren zunächst in ihre Jackentaschen und anschließend in ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Verkehrskontrolle: PKW ohne Betriebserlaubnis und ohne Winterreifen gestoppt

    Mainz (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Polizeibeamte am 04.01.2026 gegen 11:00 Uhr in der Kaiserstraße einen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte mehrere bauliche Veränderungen an dem Fahrzeug fest, die nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen waren. Aufgrund dieser nicht genehmigten Veränderungen war die Allgemeine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren