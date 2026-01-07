Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hund beißt Jungen - Passanten zeigen Courage

Mainz-Mombach (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr brachen zwei Hunde aus einem Anwesen in der Hauptstraße in Mainz-Mombach aus und verletzten einen Fußgänger leicht.

Ein 8-jähriger Junge lief die Hauptstraße in Richtung Ortsausgang entlang, als das Tor zu einem Innenhof offenstand und zwei Hunde auf den Gehweg gelangten. Die Hunde liefen daraufhin auf den Passanten zu, wobei einer der Hunde nach ihm schnappte und ihn am Oberschenkel biss.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, rief nach den Hunden und forderte den Geschädigten auf, auf die gegenüberliegende Straßenseite zu kommen. Zudem betätigte er seine Fahrzeughupe, um auf den Vorfall aufmerksam zu machen. Ein weiterer Zeuge, der mit seinem Pkw unterwegs war, bemerkte den Geschädigten, der sich mehrfach an sein Bein fasste. Er hielt an, stieg aus und führte eine Erstversorgung der Wunde durch.

Nach wenigen Minuten erschien eine Anwohnerin aus dem betreffenden Anwesen, brachte die Hunde in die Wohnung und verständigte anschließend den Hundehalter, der kurze Zeit später vor Ort erschien. Augenscheinlich lag ein Defekt an dem Metalltor vor, weswegen die Hunde ausbrechen konnten.

Der Geschädigte erlitt eine kleine offene Bisswunde und wurde durch seinen Vater zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Gegen den Hundehalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

