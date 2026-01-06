PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in Gaststätte und Arztpraxis - Polizei ermittelt

Mainz (ots)

In der Zeit von Sonntag, 04.01.2026, auf Montag, 05.01.2026, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einer Gaststätte in der Rhabanusstraße. Im Inneren der Gaststätte manipulierten die Täter dort aufgestellte Spielautomaten und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Bereits am 20.12.2025 kam es in derselben Gaststätte zu einem Einbruch. Auch hierbei gingen der oder die Täter nach bisherigem Ermittlungsstand in vergleichbarer Weise vor. Am 05.01.2026 wurde zudem ein Einbruch in eine Arztpraxis in der Oppenheimer Straße angezeigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 19.12.2025 und dem 05.01.2026 auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Kellerraum der Praxis. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

