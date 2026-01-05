PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unter Drogeneinfluss am Steuer: Polizei stoppt 30-jährigen Fahrzeugführer in Mainz-Mombach

Mainz-Mombach (ots)

Am Sonntagabend, den 04.01.2026, kontrollierten Einsatzkräfte der Mainzer Polizei einen 30-jährigen Fahrzeugführer in der Kreuzstraße im Stadtteil Mainz-Mombach. Der Mann stand nach derzeitigem Ermittlungsstand unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Die Kontrollen fanden gegen 20:30 Uhr mit dem Schwerpunkt Trunkenheit im Straßenverkehr statt. An der Kreuzung Kreuzstraße / Industriestraße wurde der 30-Jährige mit seinem Pkw angehalten und einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit.

Im weiteren Verlauf wurden freiwillige Tests zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit durchgeführt, bei denen entsprechende Auffälligkeiten festgestellt werden konnten. Ein ebenfalls freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Betäubungsmittel.

In der Folge wurde der Fahrzeugschlüssel des Mannes präventiv sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Gegen den 30-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel gefertigt. Die weiteren Maßnahmen und Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Mainz weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass das Führen eines Fahrzeugs unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden darstellt und konsequent verfolgt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

