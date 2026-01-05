PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Dekogeschäft und Café

Mainz (ots)

Bereits zwischen dem 30.12.25 und dem 31.12.25 kam es zu einem Einbruch in ein Dekogeschäft in der Stadthausstraße. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt im rückwärtigen Gebäudebereich und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort wurden weitere Türen aufgebrochen und beschädigt. Art und Umfang des Diebesgutes sind hierbei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zwischen dem 31.12.25 und dem 02.01.26 kam es zudem zu einem versuchten Einbruch in ein Café im Kaiser-Wilhelm-Ring. Auch dort versuchten die Täter mit Gewalt ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch scheiterte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

