Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannte zünden Pyrotechnik in Hausflur eines Mehrparteienhauses in Mainz - Zeugen gesucht

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 22:30 Uhr haben bislang unbekannte Täter in einem Mehrparteienhaus in der Abraham-Lincoln-Straße im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld Pyrotechnik im Hausflur gezündet.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand entzündeten der oder die Täter eine sogenannte Pyrobatterie im Eingangsbereich des Treppenhauses. Ein Anwohner wurde durch den Knall auf die brennende Pyrobatterie aufmerksam, schob sie noch mit dem Fuß aus dem Gebäude und löschte das Feuer.

Der Flurbereich wurde unter anderem im Bereich von Boden und Decke sowie der Eingangstür beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

