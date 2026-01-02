PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unerlaubter Umgang mit einer Schreckschusswaffe

Mainz (ots)

In den frühen Morgenstunden des 1. Januar 2026 gegen 02:00 Uhr kam es im Bereich der Berliner Straße in Mainz zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 1, die wegen eines anderen Einsatzes in der Nähe war, konnte einen 39-jährigen Mainzer feststellen der mehrfach mit einer Schreckschusswaffe Feuerwerksmunition in die Luft schoss.

Der Mainzer war nicht im Besitz eines gültigen kleinen Waffenscheins, welcher für das Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen in der Öffentlichkeit zwingend erforderlich ist.

Die mitgeführte Schreckschusswaffe wurde vor Ort sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

Hinweise der Polizei:

Das Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen (PTB-Waffen) ist in der Öffentlichkeit nur mit einem gültigen kleinen Waffenschein erlaubt. Das Abfeuern von Reiz- oder Feuerwerksmunition in der Öffentlichkeit ist grundsätzlich verboten und stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar. Insbesondere in der Silvesternacht kommt es regelmäßig zu gefährlichen Situationen durch den unsachgemäßen Umgang mit solchen Waffen. Die Polizei weist darauf hin, dass Verstöße gegen das Waffengesetz konsequent verfolgt werden und bittet die Bevölkerung, sich vor dem Erwerb und Gebrauch entsprechender Waffen über die geltenden rechtlichen Bestimmungen zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 13:27

    POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Mainz (ots) - Die um 11:15 Uhr ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Der Vermisste ist selbstständig und wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurückgekehrt. Wir danken den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung und bitten, dass Bild der Person zu löschen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz Pressestelle Telefon: 06131 / 65-30022 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:12

    POL-PPMZ: Mainz - Dringende Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 72-Jährigen

    Mainz (ots) - Seit Montag, 29.12.2025, wird der in Mainz wohnende 72-Jährige Harald S. vermisst. Er verließ am Montag gegen 16:20 Uhr seine Wohnung in Mainz-Hechtsheim. Zuletzt wurde der Vermisste in Mainz-Hechtsheim, Bereich Kelterstraße, gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Da der Mann an Vorerkrankungen, insbesondere Demenz leidet, kann nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren