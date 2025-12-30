PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mainz (ots)

Die um 11:15 Uhr ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Der Vermisste ist selbstständig und wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurückgekehrt.

Wir danken den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung und bitten, dass Bild der Person zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

