Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mainz (ots)

Die um 11:15 Uhr ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Der Vermisste ist selbstständig und wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurückgekehrt.

Wir danken den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung und bitten, dass Bild der Person zu löschen.

