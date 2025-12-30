PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Dringende Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 72-Jährigen

Mainz (ots)

Seit Montag, 29.12.2025, wird der in Mainz wohnende 72-Jährige Harald
S. vermisst. Er verließ am Montag gegen 16:20 Uhr seine Wohnung in 
Mainz-Hechtsheim. Zuletzt wurde der Vermisste in Mainz-Hechtsheim, 
Bereich Kelterstraße, gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort 
unbekannt. 

Da der Mann an Vorerkrankungen, insbesondere Demenz leidet, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 72-Jährige in einer 
hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen
konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um
Mithilfe bitten.

Beschreibung des 72-Jährigen:

ca. 175-180cm groß, Halbglatze/Haarkranz, läuft sehr gebückt, 
Rollator, trägt Wollmütze und dünne Strickjacke.

Ein Bild des Vermissten befindet sich unter: 
https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/vermisstenfahndung-
nach-72-jaehrigen

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, 
werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131-6533312 an die 
Kripo Mainz zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie 
diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die 
Polizei!
 

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich
zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. 
Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, 
insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung 
der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

