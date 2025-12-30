Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Dringende Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 72-Jährigen

Mainz (ots)

Seit Montag, 29.12.2025, wird der in Mainz wohnende 72-Jährige Harald S. vermisst. Er verließ am Montag gegen 16:20 Uhr seine Wohnung in Mainz-Hechtsheim. Zuletzt wurde der Vermisste in Mainz-Hechtsheim, Bereich Kelterstraße, gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Da der Mann an Vorerkrankungen, insbesondere Demenz leidet, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 72-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Beschreibung des 72-Jährigen: ca. 175-180cm groß, Halbglatze/Haarkranz, läuft sehr gebückt, Rollator, trägt Wollmütze und dünne Strickjacke. Ein Bild des Vermissten befindet sich unter: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/vermisstenfahndung- nach-72-jaehrigen Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131-6533312 an die Kripo Mainz zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! HINWEIS: Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell