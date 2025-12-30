Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Auseinandersetzung zwischen zwei Männern - Polizei fahndet nach Täter

Mainz (ots)

Nachdem es am Montagnachmittag (29.12.2025) gegen 14:10 Uhr in der Finther Landstraße in Mainz-Gonsenheim zu einem Streit mit Schlägen zwischen einem 24- und einem 19-jährigen Mann gekommen war, fahndete die Polizei intensiv nach dem geflüchteten 24 Jährigem, da der jüngere deutliche Verletzungen im Gesicht erlitten hatte und stark blutete.

Er konnte wenige Minuten später in der 14-Nothelfer-Straße gestellt und in Gewahrsam genommen werden.

Bei der Auseinandersetzung soll er mit mehreren Schlägen auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben, erlitt jedoch ebenfalls Verletzungen im Gesicht, so dass der genaue Tathergang nun Gegenstand der Ermittlungen ist. Ein angeblich mitgeführtes Messer wurde bei keinem der Beteiligten aufgefunden.

Beide mussten medizinisch, ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden.

Der Vorfall hatte keine Auswirkungen auf eine Veranstaltung der SPD unter Teilnahme des Ministerpräsidenten in unmittlebarer Nähe.

