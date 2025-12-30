PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Pkw streift in Mainz-Bretzenheim mehrere geparkte Fahrzeuge und flüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Montag, den 29.12.2025, kam es gegen 08:30 Uhr in Mainz-Bretzenheim zu einer Verkehrsunfallflucht mit mehreren beschädigten Fahrzeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Unfallverursacher mit einem Pkw die Straßen Eschenweg, Koblenzer Straße, Essenheimer Straße, Pfarrer-Weller-Straße, Mühlweg, Am Wildgraben sowie die Untere Zahlbacher Straße. Während der Fahrt streifte der Pkw-Fahrerer mehrere ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge auf beiden Seiten der Fahrbahn und beschädigte diese. In allen Fällen entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom jeweiligen Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Unfallgeschehen, verständigte umgehend den polizeilichen Notruf und übermittelte im weiteren Verlauf fortlaufend den Standort des flüchtigen Fahrzeugs. Dadurch konnte der Pkw schließlich durch Polizeikräfte angehalten und kontrolliert werden.

Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet. Unter anderem ist die Fahrtüchtigkeit des Unfallverursachers Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweisen geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Telefonnummer 06131 / 65 34350 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

