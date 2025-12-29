PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPMZ: Trunkenheitsfahrt an Heiligabend in Mainz-Mombach

Mainz-Mombach (ots)

An Heiligabend wird gegen 20:10 Uhr ein schlangenlinien fahrender Pkw auf der Rheinallee in Höhe Mainz-Mombach gemeldet.

Das Fahrzeug wird an der Einmündung Rheinallee/Zwerchallee angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer gibt an, zuvor vier Bier konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,86 Promille.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellt sich heraus, dass dem Fahrer bereits am Vortag in Wiesbaden wegen Trunkenheit im Verkehr die Fahrerlaubnis entzogen worden ist. Der Fahrzeugschlüssel wird sichergestellt und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den Mann werden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 53-jährigen Mann aus Wiesbaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

