POL-PPMZ: Diebstahl aus Zigarettenautomat in Mainz-Mombach

Mainz-Mombach (ots)

Am Donnerstag, den 25.12.2025, kommt es gegen 12:15 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten im Westring in Mainz-Mombach.

Vor Ort wird ein offenstehender Zigarettenautomat festgestellt, der augenscheinlich mit einem bislang unbekannten Werkzeug gewaltsam geöffnet wurde. Die im Automaten befindliche Geldkassette wurde entwendet und kann wenige Meter entfernt in einem angrenzenden Gebüsch aufgefunden werden.

Die Mainzer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Westrings in Mainz-Mombach gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

