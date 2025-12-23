Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Mainz (ots)

Am Montagabend, den 22.12.2025, gegen 21:45 Uhr, kam es in der Rüsselsheimer Allee in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein 65-jähriger Mainzer touchierte beim rückwärts Einparken aufgrund von Alkoholeinfluss einen parkenden Pkw. Der Fahrer des geparkten Autos befand sich zum Unfallzeitpunkt in seinem Fahrzeug und sprach den Unfallverursacher unmittelbar an. Dieser verhielt sich jedoch unkooperativ und aggressiv.

In der Folge entfernte sich der Unfallverursacher zu Fuß unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer des geschädigten Fahrzeugs nahm die Verfolgung auf und bat mehrere in der Nähe befindliche Zeugen um Unterstützung bei der Nacheile.

Der flüchtige Fahrer versteckte sich anschließend in einem nahegelegenen Gebüsch, konnte jedoch kurze Zeit später durch den Geschädigten sowie die Zeugen gestellt werden. Bis zum Eintreffen der alarmierten Funkstreifenwagenbesatzungen wurde der Mann festgehalten.

Aufgrund seines weiterhin unkooperativen Verhaltens musste der Fahrer des Pkw gefesselt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,50 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren, unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Verkehr, eingeleitet. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell