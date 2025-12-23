PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - E-Scooterfahrer flüchtet

Mainz-Neustadt (ots)

Am Montag, den 22.12.2025, kam es gegen 16:30 Uhr auf der Kaiserstraße in der Mainzer Neustadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dreijähriges Kind leicht verletzt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter E-Scooterfahrer den Gehweg der Kaiserstraße in Fahrtrichtung Rheinallee. Zur gleichen Zeit lief das Kind gemeinsam mit seiner Mutter auf demselben Gehweg in entgegengesetzter Richtung. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter und dem Kind, wodurch das Kind zu Boden stürzte und leichte Verletzungen erlitt.

Der E-Scooterfahrer hielt unmittelbar nach dem Zusammenstoß kurz an, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Mutter des Kindes forderte den Fahrer mehrfach auf, stehen zu bleiben, was dieser ignorierte.

Der E-Scooterfahrer wurde von Zeugen wie folgt beschrieben:

   - kräftige Statur
   - jugendliches Erscheinungsbild
   - schwarze Wintermütze unter einer weißen Kapuze
   - dunkle Kleidung
   - schwarzer E-Scooter

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen E-Scooterfahrer geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 08:55

    POL-PPMZ: Sextortion nach Kontakt über Dating-App

    Mainz (ots) - Im Mainzer Stadtgebiet kam es zu einem Fall von sogenannter "Sextortion". Ein Mainzer lernte über die Dating-App Tinder eine bislang unbekannte Person kennen. Bereits am zweiten Tag wurde die Kommunikation auf den Messengerdienst Telegram verlagert. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Videochat, während dessen die weibliche Chatteilnehmerin intime Handlungen an sich vornahm. Der Mainzer ließ sich ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Diebstahl aus Wohnung - Unbekannter Täter entwendete Bargeld

    Mainz-Lerchenberg (ots) - Bereits am Freitagmittag kam es gegen 14:00 Uhr in der Regerstraße im Mainzer Stadtteil Lerchenberg zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte eine bislang unbekannte männliche Person an der Wohnungstür der Geschädigten. Nach dem Öffnen der Tür gab der Mann an, im selben Haus zu wohnen und derzeit über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren