Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - E-Scooterfahrer flüchtet

Mainz-Neustadt (ots)

Am Montag, den 22.12.2025, kam es gegen 16:30 Uhr auf der Kaiserstraße in der Mainzer Neustadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dreijähriges Kind leicht verletzt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter E-Scooterfahrer den Gehweg der Kaiserstraße in Fahrtrichtung Rheinallee. Zur gleichen Zeit lief das Kind gemeinsam mit seiner Mutter auf demselben Gehweg in entgegengesetzter Richtung. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter und dem Kind, wodurch das Kind zu Boden stürzte und leichte Verletzungen erlitt.

Der E-Scooterfahrer hielt unmittelbar nach dem Zusammenstoß kurz an, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Mutter des Kindes forderte den Fahrer mehrfach auf, stehen zu bleiben, was dieser ignorierte.

Der E-Scooterfahrer wurde von Zeugen wie folgt beschrieben:

- kräftige Statur - jugendliches Erscheinungsbild - schwarze Wintermütze unter einer weißen Kapuze - dunkle Kleidung - schwarzer E-Scooter

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen E-Scooterfahrer geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell