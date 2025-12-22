Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl aus Wohnung - Unbekannter Täter entwendete Bargeld

Mainz-Lerchenberg (ots)

Bereits am Freitagmittag kam es gegen 14:00 Uhr in der Regerstraße im Mainzer Stadtteil Lerchenberg zu einem Diebstahl aus einer Wohnung.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte eine bislang unbekannte männliche Person an der Wohnungstür der Geschädigten. Nach dem Öffnen der Tür gab der Mann an, im selben Haus zu wohnen und derzeit über kein Bargeld zu verfügen. Er bat die Geschädigte, ihm 20 Euro zu leihen, welche er kurzfristig zurückzahlen wolle. Die Geschädigte übergab dem Mann daraufhin den Geldbetrag, woraufhin dieser die Wohnung verließ. Kurze Zeit später kehrte der Mann zurück und gab ihr die 20 Euro wieder.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs gab der Unbekannte an, aktuell kein Wasser zur Verfügung zu haben, und bat die Geschädigte, mehrere Flaschen mit Wasser zu befüllen. Dieser Bitte kam die Geschädigte nach. Anschließend bat der Mann darum, den Namen des Hausmeisters auf einen Zettel zu schreiben. Während die Geschädigte auch dieser Bitte nachkam und sich kurzzeitig vom Eingangsbereich entfernte, verließ auch der Mann die Örtlichkeit .

Im Anschluss stellte die Geschädigte fest, dass ihr Portemonnaie, welches sich zuvor im Flur befunden hatte, fehlte. Kurze Zeit später konnte sie das Portemonnaie auf einem anderen Stockwerk des Hauses wieder finden. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass das darin befindliche Bargeld entwendet worden war.

Wer am Freitagmittag auffällige Personen in dem Bereich wahrnehmen konnte oder Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

