Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Mainz (ots)

Die Mainzer Polizei wurde am vergangenen Wochenende zu gleich mehreren Einbrüchen gerufen.

Am Freitag, 19.12.2025, verschafften sich unbekannte Täter zwischen 11:00 und 12:00 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Nähe zum Mainzer Hauptbahnhof und hebelten dort eine Wohnungstür auf. Sie durchwühlten das dortige Wohnzimmer und erbeuteten Schmuck.

Ebenfalls am Freitag, kam es zwischen 15 und 18 Uhr in Mainz-Lerchenberg zu einem weiteren Einbruch. In Abwesenheit der Bewohner gelangten die Täter vermutlich über die Balkontür in das Innere einer Wohnung, verließen diese aber auf demselben Wege - scheinbar ohne Beute.

Am Samstagmorgen wurde zwischen 04:00 und 06:00 Uhr an einer Gaststätte, ebenfalls in der Nähe zum Mainzer Hauptbahnhof der Rollladen hochgedrückt und das Fenster aufgehebelt. Im Inneren machte sich der Täter an den Spielautomaten und den Spirituosen zu schaffen. Die Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Fast zeitgleich wurde in der Mainzer Neustadt in der Nähe zur Rheinallee, gegen 4 Uhr der rückwärtige Zugang zu einer Gaststätte gewaltsam geöffnet und Wechselgeld aus dem Thekenbereich entwendet.

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde zudem in ein Vereinsheim in Mainz-Hechtsheim eingebrochen. Auch hier hebelten der oder die Täter mit Gewalt eine Tür auf und durchwühlten den Innenraum. Ob Beute gemacht wurde ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bei einem Einbruch in ein Pfarrheim eines Mainzer Stadtteils zwischen dem 16. und 21.12.25 gelangten die Täter auf bislang noch unbekannte Weise in das Gebäude und öffneten mit massiver Gewalt eine Innentür. Dort erbeuteten sie Bargeld und Musikequipment.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen. Bei aktuellen Beobachtungen und in dringenden Fällen ist der Notruf der Polizei - 110 - immer erreichbar.

Informieren Sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon: 06131/65-31164

E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

