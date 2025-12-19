Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung nach Streit in Kneipe - Polizei stellt Tatverdächtige

Mainz (ots)

Am 19.12.2025 meldete der Betreiber einer Kneipe in der Mainzer Altstadt kurz vor 01:00 Uhr der Polizei drei männliche Personen, die in den Räumlichkeiten randalierten. Auslöser des Vorfalls war der Verzehr von Speisen, in dessen Folge es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit Beleidigungen kam. Beim Verlassen der Kneipe warf einer der Männer ein Bierglas gegen die Eingangstür, wodurch diese beschädigt wurde. Die Personen entfernten sich anschließend mit einem Pkw vom Ereignisort in Richtung Wormser Straße. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte das genannte Fahrzeug durch eine Funkstreifenwagenbesatzung festgestellt und kontrolliert werden. Bei den Insassen handelte es sich um die zuvor gemeldeten Personen. Einer der Männer stand augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein weiterer Beteiligter klagte über Schmerzen und gab an, durch den Wirt der Kneipe geschlagen worden zu sein. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei leitete entsprechende polizeiliche Maßnahmen ein und fertigte Anzeigen gegen mehrere Personen.

