Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Mainz (ots)

Die am 30.10.2025 um 13:03 Uhr ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung nach einer 47-jährigen Mainzerin wird zurückgenommen.

Die Frau wurde im Bereich des Rheins im Raum Koblenz leblos aufgefunden. Hinweise auf eine Straftat bestehen nicht.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild der vermissten Person zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell