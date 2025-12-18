PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Passanten - Bundespolizei greift mit Pfefferspray ein

Mainz (ots)

Am Dienstag, den 17.12.2025, kam es kurz vor 20:00 Uhr auf dem Neubrunnenplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Passanten im Alter von 32 und 45 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich der Vorfall aus einem zunächst banalen Anlass. Beim Aneinander-vorbeigehen kam es zu einem Rempler, der zunächst eine verbale Streitigkeit mit gegenseitigen Beleidigungen nach sich zog. In der Folge eskalierte die Situation und mündete in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der beide Beteiligten mit geballten Fäusten aufeinander einschlugen. Einsatzkräfte der Bundespolizei, die die örtliche Polizeidienststelle zur Prävention von Taschendiebstählen rund um den Mainzer Weihnachtsmarkt unterstützten, wurden auf den Vorfall aufmerksam und konnten die Auseinandersetzung beenden. Einer der Beteiligten zeigte sich dabei weiterhin stark aggressiv und aufgebracht, sodass gegen ihn Pfefferspray eingesetzt werden musste. Beide Männer wurden im Anschluss durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Einer der Beteiligten musste zur weiteren Behandlung in eine Notaufnahme verbracht werden. Gegen beide Männer wurden entsprechende Strafverfahren durch die Beamten der Polizeiinspektion Mainz 1 eingeleitet.

