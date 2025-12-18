PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auseinandersetzung im Bus

Mainz (ots)

Am Dienstag gegen 15 Uhr fuhren fünf Kinder im Alter zwischen 10 und 
13 Jahren mit dem Bus der Linie 61 vom Mainzer Synagogenplatz in 
Richtung Am Sportfeld in Gonsenheim. Während der Fahrt setzte sich 
ein Mann zu der Gruppe und versuchte die Kinder in Gespräche zu 
verwickeln, worauf diese jedoch nicht eingingen. 

Die Gruppe stieg letztlich Am Sportfeld aus, wohingegen der Mann noch
eine Station weiterfuhr. Wenig später treffen alle Beteiligten jedoch
in der Nerotalstraße wieder aufeinander. Dort ohrfeigt der Mann eines
der Kinder und bedroht diese. Die Kinder rennen letztlich weg und 
rufen die Polizei. 

Der Beschuldigte kann jedoch nicht mehr festgestellt werden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

-	35-40 Jahre
-	Brille
-	Glattrasiert
-	Kurze schwarze Haare
-	Von kräftiger Statur
-	Blaue Winterjacke

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird 
gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 
06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per 
E-Mail unter  pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt 
werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

