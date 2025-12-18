Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auseinandersetzung im Bus

Mainz (ots)

Am Dienstag gegen 15 Uhr fuhren fünf Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren mit dem Bus der Linie 61 vom Mainzer Synagogenplatz in Richtung Am Sportfeld in Gonsenheim. Während der Fahrt setzte sich ein Mann zu der Gruppe und versuchte die Kinder in Gespräche zu verwickeln, worauf diese jedoch nicht eingingen. Die Gruppe stieg letztlich Am Sportfeld aus, wohingegen der Mann noch eine Station weiterfuhr. Wenig später treffen alle Beteiligten jedoch in der Nerotalstraße wieder aufeinander. Dort ohrfeigt der Mann eines der Kinder und bedroht diese. Die Kinder rennen letztlich weg und rufen die Polizei. Der Beschuldigte kann jedoch nicht mehr festgestellt werden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - 35-40 Jahre - Brille - Glattrasiert - Kurze schwarze Haare - Von kräftiger Statur - Blaue Winterjacke Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

