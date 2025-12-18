PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verschmutzung von Stolpersteinen in der Mainzer Neustadt

Mainz (ots)

Am Mittwochmorgen 17.12.2025, wurde der Polizei Mainz eine Beschädigung von Gedenksteinen in der Taunusstraße gemeldet.

Gegen 09:19 Uhr ging der Hinweis ein, dass mehrere Stolpersteine auf Höhe der Hausnummer 23 mit einer noch nicht identifizierten Flüssigkeit beschmutzt seien. Eine umgehend entsandte Funkstreifenwagenbesatzung konnte die betroffenen Steine, wie beschrieben, auf dem Gehweg lokalisieren.

Bei der Begutachtung stellten die Beamten fest, dass es sich um eine Verschmutzung durch eine weiße, zähflüssige Substanz handelte. Die Flüssigkeit ließ sich durch Wasser entfernen; bleibende oder substanzielle Schäden an den Messingplatten konnten nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Steine wurden zwischenzeitlich grob gesäubert, sodass die Lesbarkeit der Gedenktafeln wieder hergestellt ist.

Im Rahmen der Ermittlungen wird neben einer "Sachbeschädigung" auch der Straftatbestand "Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener" geprüft.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
