Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung durch Graffiti an Denkmal in Mainz-Gonsenheim - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am gestrigen Vormittag (17.12.2025) wurde der Polizei Mainz eine Sachbeschädigung an einem Denkmal im Bereich des Juxplatzes in Mainz-Gonsenheim gemeldet.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten am Tatort fest, dass das sehr große und mehrteilige Denkmal durch bislang unbekannte Täter großflächig mit pinker Farbe besprüht wurde. Die Beamten dokumentierten mehrere Graffiti, die einen deutlichen politischen Bezug aufweisen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden unter anderem zweimal der Schriftzug "Keine Trauer um Nazis", das Akronym "ACAB" sowie das sogenannte Anarchie-Zeichen (ein "A" im Kreis) auf das Monument aufgebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und Beweismittel in Form von Lichtbildern gesichert. Konkrete Hinweise auf die Täterschaft liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Die Polizei bittet Personen, die im Bereich des Juxplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell