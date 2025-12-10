Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Bagger im Vollbrand gelöscht

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Vormittag geriet ein Raupenbagger auf dem Gelände des Leher Güterbahnhofs in Vollbrand- Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Gegen 09.30 Uhr alarmierte die Integrierte Regionalleitstelle den ersten Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven zu einem Brand einer Baumaschine in der Nähe des Leher Güterbahnhofs. Diese war dort im Rahmen von Gehölzpflegearbeiten zum Einsatz gekommen. Der Maschinenführer selbst hatte den Notruf gewählt.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand der Bagger bereits in Vollbrand. Umgehend wurde durch einen Trupp unter Atemschutz ein Löschangriff mit einem Rohr vorgenommen, um ein vollständiges Abbrennen der Betriebsstoffe zu unterbinden.

Nach etwa einer Stunde war der Einsatz abgeschlossen, der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt.

Zu Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell