Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Vier parallele Einsätze fordern Feuerwehr am frühen Nachmittag

Bremerhaven (ots)

Gegen 13:00 Uhr wurde die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr Bremerhaven heute nahezu zeitgleich zu vier Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Zunächst unterstützten Einsatzkräfte die Polizei im Rahmen eines Amtshilfeersuchens im Fischereihafen. Gleichzeitig löste ein ausgelöster Heimrauchmelder in der Bielefelder Straße einen weiteren Einsatz aus.

Kurz darauf lösten zudem die Brandmeldeanlage des Hanse Carrés sowie die Brandmeldeanlage eines Unternehmens in der Batteriestraße aus.

Zur Bewältigung der parallelen Einsatzlage waren beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr, ein zusätzlich besetztes Löschfahrzeug sowie die Freiwillige Feuerwehr Lehe im Einsatz. An allen Einsatzstellen konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. In keinem der Fälle lag ein Schadenfeuer vor, sodass sich die Lage schnell wieder normalisierte.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell