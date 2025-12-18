PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Frau entwendet aus 17 Ladengeschäften Diebesgut

Mainz-Altstadt (ots)

Am Mittwochmittag kam es gegen 13:13 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Mainzer Altstadt.

Ein Mitarbeiter eines Ladengeschäfts meldete über den Polizeinotruf, dass er auf den Videoaufzeichnungen beobachtet habe, wie eine Frau eine Flasche Schnaps entwendete.

Der Mitteiler suchte die Tatverdächtige anschließend im Nahbereich, traf sie in einem weiteren Geschäft erneut an und verfolgte sie bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte.

Die eingesetzten Beamten kontrollierten die Frau und konnten bei ihr Diebesgut aus mehreren Ladengeschäften feststellen. Im weiteren Verlauf gab die Beschuldigte an, mit einem Pkw angereist zu sein. Gemeinsam mit den Einsatzkräften begab sie sich daraufhin zu ihrem Fahrzeug.

Im Kofferraum des Pkw konnte weiteres, teils verstecktes Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete die Frau in insgesamt 17 Ladengeschäften Waren im vierstelligen Wert.

Das gesamte sichergestellte Diebesgut wurde durch die Polizei den jeweiligen Geschäften wieder ausgehändigt. Gegen die Beschuldigte wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

