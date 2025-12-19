Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in Kindertagesstätten

Mainz (ots)

Zu gleich drei Einbrüchen in Kindertagesstätten kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. In allen drei Fällen hebelten der oder die Täter mit einem unbekannten Gegenstand Fenster der Einrichtung auf und gelangten so ins Gebäudeinnere.

Betroffen waren die KITA Mühlweg, im Mühlweg in Bretzenheim, die kath. KITA Heilig Kreuz in der Weichselstraße in der Oberstadt und die ev. KITA Gonsenheim in der Graf-Stauffenberg-Straße.

Dort wurden Schränke durchwühlt und stellenweise auch aufgehebelt. Art und Umfang des Diebesgut sind noch Gegenstand der Ermittlungen, in einer KITA wurde jedoch eine Musikbox im Wert von ca. 300EUR entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell