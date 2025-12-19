Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trunkenheitsfahrt endet in Verkehrsunfall - Fahrer mit 1,74 Promille unterwegs

Nieder-Olm (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 00:50 Uhr, kommt es in der Straße "Am Heiligenhäuschen" in Nieder-Olm zu einem Verkehrsunfall infolge einer Trunkenheitsfahrt.

Ein 33-jähriger Autofahrer befährt die Straße in Richtung "An der Hubertusmühle", als er auf Höhe "Am Eselsborn" nach rechts von der Fahrbahn abkommt und mit einer dort befindlichen Straßenlaterne kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls schleudert das Fahrzeugheck nach links und stößt gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Beide Fahrzeuge werden erheblich beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit.

Bei der Unfallaufnahme stellen die eingesetzten Polizeikräfte deutlichen Atemalkoholgeruch sowie eine verwaschene Sprache beim Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,74 Promille. Der Pkw des Unfallverursachers muss abgeschleppt werden.

Der 33-Jährige muss sich nun wegen Verursachung eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

