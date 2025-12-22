PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbruch

Mommenheim (ots)

In den Abendstunden des 20.12.25 kam es in der Mommenheimer Thurgaustraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Der oder die Täter verschafften sich zwischen 18:00 und 22:30 Uhr über den Garten Zugang zu dem Gebäude, indem sie die Terassentür aufhebelten. Im Inneren durchsuchten sie etliche Schränke und Kommoden und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

