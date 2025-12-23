PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schwerer Verkehrsunfall auf L431 am Bahnübergang in Nackenheim
L431 und Zugstrecke vollgesperrt

Nackenheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 23.12.2025, gegen 08:30 Uhr an einem Bahnübergang auf der L431 bei Nackenheim sind eine 50-jährige Autofahrerin schwer- und ein 40-jähriger Autofahrer leichtverletzt worden.

Beide kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Die Straße sowie auch der Bahnverkehr sind wegen Sachverhaltsaufnahme und Aufräumarbeiten bis auf Weiteres in beide Fahrtrichtungen gesperrt (Stand 10:00 Uhr).

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr die 50-Jährige die L431 aus Richtung Nackenheim kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache durchbrach ihr Fahrzeug am Bahnübergang die geschlossenen Schranken und kollidierte mit dem auf der anderen Seite in entgegengesetzter Fahrtrichtung wartenden Fahrzeug eines 40-Jährigen.

Die Unfallursache ist derzeit unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

