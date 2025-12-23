Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sextortion nach Kontakt über Dating-App

Mainz (ots)

Im Mainzer Stadtgebiet kam es zu einem Fall von sogenannter "Sextortion". Ein Mainzer lernte über die Dating-App Tinder eine bislang unbekannte Person kennen. Bereits am zweiten Tag wurde die Kommunikation auf den Messengerdienst Telegram verlagert. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Videochat, während dessen die weibliche Chatteilnehmerin intime Handlungen an sich vornahm. Der Mainzer ließ sich ebenfalls zu intimen Handlungen vor der Kamera verleiten. Noch während des Videochats übersandte die unbekannte Person dem Mainzer mehrere Screenshots, welche ihn in kompromittierender Situation zeigten, und forderte die Zahlung von 700 Euro über einen Bezahldienst. Für den Fall der Nichtzahlung wurde angedroht, die Aufnahmen an sämtliche Kontakte des Mannes zu versenden. Der Geschädigte kam der Forderung nicht nach. In der Folge erfuhr er von einer Freundin, dass diese über Facebook tatsächlich Bildmaterial erhalten habe, welches ihn in kompromittierender Weise zeigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Präventionshinweise der Polizei: - Seien Sie bei Kontakten über Dating-Apps und soziale Netzwerke grundsätzlich vorsichtig. - Verlegen Täter die Kommunikation schnell auf andere Plattformen, ist besondere Vorsicht geboten. - Fertigen Sie keine intimen Aufnahmen an und lassen Sie sich nicht zu Videochats mit sexuellen Inhalten verleiten. - Leisten Sie im Falle einer Erpressung keine Zahlung. - Sichern Sie Beweise (Chats, Screenshots, Zahlungsaufforderungen) und erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei. - Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in (Video-)Chats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen. Weitere Informationen zum Thema Sextortion finden Sie auf https://www .polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion /tortion - Sexuelle Erpressung im Internet | Polizei-Beratung

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell