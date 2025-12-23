PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sextortion nach Kontakt über Dating-App

Mainz (ots)

Im Mainzer Stadtgebiet kam es zu einem Fall von sogenannter 
"Sextortion". Ein Mainzer lernte über die Dating-App Tinder eine 
bislang unbekannte Person kennen. Bereits am zweiten Tag wurde die 
Kommunikation auf den Messengerdienst Telegram verlagert.

Im weiteren Verlauf kam es zu einem Videochat, während dessen die 
weibliche Chatteilnehmerin intime Handlungen an sich vornahm. Der 
Mainzer ließ sich ebenfalls zu intimen Handlungen vor der Kamera 
verleiten. Noch während des Videochats übersandte die unbekannte 
Person dem Mainzer mehrere Screenshots, welche ihn in 
kompromittierender Situation zeigten, und forderte die Zahlung von 
700 Euro über einen Bezahldienst. Für den Fall der Nichtzahlung wurde
angedroht, die Aufnahmen an sämtliche Kontakte des Mannes zu 
versenden.

Der Geschädigte kam der Forderung nicht nach. In der Folge erfuhr er 
von einer Freundin, dass diese über Facebook tatsächlich Bildmaterial
erhalten habe, welches ihn in kompromittierender Weise zeigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Präventionshinweise der Polizei:

-	Seien Sie bei Kontakten über Dating-Apps und soziale Netzwerke 
grundsätzlich vorsichtig.
-	Verlegen Täter die Kommunikation schnell auf andere Plattformen, 
ist besondere Vorsicht geboten.
-	Fertigen Sie keine intimen Aufnahmen an und lassen Sie sich nicht 
zu Videochats mit sexuellen Inhalten verleiten.
-	Leisten Sie im Falle einer Erpressung keine Zahlung.
-	Sichern Sie Beweise (Chats, Screenshots, Zahlungsaufforderungen) 
und erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.
-	Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in 
(Video-)Chats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen.

Weitere Informationen zum Thema Sextortion finden Sie auf https://www
.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion
/tortion - Sexuelle Erpressung im Internet | Polizei-Beratung

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren