POL-PPMZ: L431 bei Nackenheim nach Verkehrsunfall wieder freigegeben
Mainz (ots)
Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der L431 in Höhe des Bahnübergangs bei Nackenheim von Montagmorgen, 23.12.2025, gegen 08:30 Uhr (siehe vorherige PM) konnte nach dem Zugverkehr gegen kurz vor 18:30 Uhr auch der Straßenverkehr wieder freigegeben werden. Zuvor war die beschädigte Schrankenanlage repariert worden.
