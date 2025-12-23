PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: L431 bei Nackenheim nach Verkehrsunfall wieder freigegeben

Mainz (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der L431 in Höhe des Bahnübergangs bei Nackenheim von Montagmorgen, 23.12.2025, gegen 08:30 Uhr (siehe vorherige PM) konnte nach dem Zugverkehr gegen kurz vor 18:30 Uhr auch der Straßenverkehr wieder freigegeben werden. Zuvor war die beschädigte Schrankenanlage repariert worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 16:00

    POL-PPMZ: Mainz - Weihnachtsmärkte in Mainz: Polizei zieht insgesamt positive Bilanz

    Mainz (ots) - Die Polizei Mainz zieht eine insgesamt positive Bilanz zu den vier Weihnachtsmärkten in der Mainzer Innenstadt, bestehend aus dem Weihnachtsmarkt am Dom sowie drei Winterzeitmärkten. Bislang wurden 20 Straftaten im Zusammenhang mit den Veranstaltungen registriert. Damit liegt das Straftatenaufkommen ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

    Mainz (ots) - Am Montagabend, den 22.12.2025, gegen 21:45 Uhr, kam es in der Rüsselsheimer Allee in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 65-jähriger Mainzer touchierte beim rückwärts Einparken aufgrund von Alkoholeinfluss einen parkenden Pkw. Der Fahrer des geparkten Autos befand sich zum Unfallzeitpunkt in seinem Fahrzeug und sprach den ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - E-Scooterfahrer flüchtet

    Mainz-Neustadt (ots) - Am Montag, den 22.12.2025, kam es gegen 16:30 Uhr auf der Kaiserstraße in der Mainzer Neustadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dreijähriges Kind leicht verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter E-Scooterfahrer den Gehweg der Kaiserstraße in Fahrtrichtung Rheinallee. Zur gleichen Zeit lief das Kind ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren