Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl aus Kraftfahrzeug mit anschließender Bargeldabhebung

Mainz (ots)

Am Dienstag dem 23.12.2025, vermutlich zwischen 23 und 23:30 Uhr kam es in der Straße An der Goldgrube zu einem Diebstahl aus einem geparkten Kraftfahrzeug.

Eine 42-jährige Rheinhessin stellte ihr Fahrzeug am Abend des 23.12.2025 im Parkhaus des MKM-Klinikums ab. Als sie am Folgetag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen worden war. Zudem fehlte ihre Geldbörse.

Bei der anschließenden Überprüfung ihres Online-Bankings stellte die Frau fest, dass eine unberechtigte Bargeldabhebung in Höhe von 2.500 Euro an einem Geldautomaten erfolgt war. Laut Auskunft ihrer Bank kam es zudem zu weiteren Abbuchungsversuchen, die jedoch nicht erfolgreich waren.

Die Geschädigte verständigte daraufhin die Polizei und ließ ihre Bankkarten umgehend sperren. Weitere Schäden entstanden so glücklicherweise nicht.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkhauses am MKM-Klinikum beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell