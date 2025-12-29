PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche über die Weihnachtsfeiertage

Mainz (ots)

Bedauerlicherweise machten der oder die Täter auch an Weihnachten keinen Halt und brachen in mehrere Wohnungen über die Weihnachtsfeiertage ein:

Am Weihnachtsabend kam es in der Finther Landstraße in Gonsenheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Wie so oft begaben sich die Täter durch den rückwärtigen Bereich des Grundstücks auf die Terrasse und beschädigten dort gewaltsam die Terrassentür bis ein Loch im Glas entstand, durch welches sie in das Innere gelangen konnten. Dort durchwühlten sie Schränke und erbeuteten Schmuck.

Ebenfalls am Weihnachtsabend versuchten die Täter in ein Mehrfamilienhaus "In den Teilern" in Ebersheim einzubrechen. Hier scheitern sie jedoch an der Terrassentür, beschädigen diese jedoch stark.

In der Hegelstraße im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld gingen die Täter ein Reihenhaus an. Im rückwärtigen Bereich schoben sie einen Rollladen hoch und hebelten auch hier die Terassentür auf. Sie durchwühlten das ganze Haus und etliche Schränke. Art und Umfang der Beute sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatzeitraum sollte hier zwischen dem 24.12. und dem 26.12. liegen.

Am Abend des 25.12 wurde ein weiteres Haus in der Hegelstraße angegangen. Die Täter versuchten auch hier den Rollladen an der Terrasse nach oben zu schieben. Als dies scheiterte, versuchten sie ihr Glück an der Kellertür, was jedoch auch misslang. Die Täter flüchteten daraufhin vom Tatort ohne Beute.

Zwischen dem 24.12 und 26.12. gingen die Täter ein Einfamilienhaus in der Grünbergerstraße in Ebersheim an. Zunächst scheiterten sie mit dem Hochdrücken des Rollladens an der Gebäuderückseite. Die Täter nahmen daraufhin eine Mülltonne zu Hilfe, kletterten auf diese und hebelten dann ein erhöhtes Fenster auf. Im Gebäudeinneren durchwühlten sie auch hier etliche Schränke und erbeuteten Schmuck.

In Gonsenheim "An der Nonnenwiese" gelangen die Täter mit einer Leiter auf eine erhöht gelegene Terrasse und schlugen dort mit Gewalt die Glasscheiben der Türe ein. Die Tat ereignete sich zwischen dem 25.12 und dem 26.12. Auch hier machten die Täter Beute und entwendeten Goldschmuck und andere Wertgegenstände.

Alle Fälle werden von Fachkommissariat für Einbrüche und Eigentumsdelikte der Kriminaldirektion Mainz bearbeitet. Hier werden die vor Ort aufgenommen Spuren ausgewertet, Zeugen vernommen und Tatzusammenhänge geprüft.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

