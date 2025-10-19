Feuerwehr Essen

FW-E: Fahrradakkus brennen in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus - Fluchtweg für Mieter durch Brandrauch abgeschnitten - Menschenrettung über tragbare Leitern

Essen-Schonnebeck, Drostenbusch, 19.10.2025, 13:30 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen wurde heute um 13:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand nach Essen-Schonnebeck alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurde den anrückenden Kräften mitgeteilt, dass sich noch Personen in der Brandwohnung befinden. Beim Eintreffen drang bereits auf der Rückseite des viergeschossigen Gebäudes schwarzer Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Die Mieter der Brandwohnung hatten sich bereits auf den Balkon gerettet. Sie gaben an, dass es bei einem Ladevorgang von Fahrradakkus zum Brand gekommen war. Eigene Löschversuche blieben erfolglos. Durch die schnelle und massive Rauchentwicklung dieser Akkus war den Bewohnern der Weg durch die Wohnung in den Treppenraum nicht mehr möglich.

Die Feuerwehr Essen leitete sofort eine Menschenrettung über tragbare Leitern ein. Da beide Patienten augenscheinlich massiv dem Brandrauch ausgesetzt waren, wurden sie von einer Notärztin gesichtet und im Anschluss mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zeitgleich kontrollierten mehrere Trupps den zum Teil verrauchten Treppenraum auf weitere Personen. Alle übrigen Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Der Brand wurde im Anschluss von einem Trupp mit einem handgeführten Strahlrohr schnell unter Kontrolle gebracht. Durch die massive Rauchentwicklung ist die Brandwohnung zurzeit unbewohnbar. Alle anderen Mieter konnten nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen zurück in ihre Wohnungen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, dem Führungsdienst, dem Rettungsdienst der Stadt Essen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Stoppenberg für rund zwei Stunden im Einsatz. (CR)

