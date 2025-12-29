Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Betrug durch falschen Bankmitarbeiter in der Mainzer Neustadt

Mainz-Neustadt (ots)

Am Samstag, den 27.12.2025, kam es in der Mainzer Neustadt zu einem versuchten Betrugsdelikt durch einen falschen Bankmitarbeiter.

Die Tochter einer 86-jährigen Frau meldete sich telefonisch bei der Polizei und berichtete, dass ihre Mutter von einer unbekannten Person zu Hause aufgesucht worden sei. Der Täter gab vor, Bankmitarbeiter zu sein, und erklärte, dass derzeit viel Falschgeld im Umlauf sei. Er wollte kontrollieren, ob die Seniorin ebenfalls Falschgeld besitze.

Im Verlauf des Vorfalls kam es zu einem 1 zu 1 Tausch von Bargeld, wobei ein 10 Euro Schein und zwei 5 Euro Scheine getauscht wurden. Darüber hinaus versuchte der Täter, die Bankkarte der Geschädigten gegen eine neue Karte auszutauschen; dies gelang jedoch nicht. Anschließend verließ die unbekannte Person die Örtlichkeit.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Seniorin kein finanzieller Schaden.

Die Mainzer Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, bei unerwarteten Besuchen von Personen, die sich als Bankmitarbeiter ausgeben, besonders vorsichtig zu sein. Lassen Sie sich den Ausweis zeigen, geben Sie keine Bankkarten oder Zugangsdaten heraus und verständigen Sie im Zweifel die Polizei.

Wer am 27.12.2025 gegen 11:00 Uhr verdächtige Personen in der Mainzer Neustadt wahrgenommen hat oder Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell