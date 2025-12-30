Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendieb uriniert in Umkleidekabine

Mainz (ots)

Am Montagabend kam es in einem Bekleidungsgeschäft Am Brand in der Mainzer Innenstadt zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines unkooperativenen Ladendiebes.

Eine Mitarbeiterin des Bekleidungsgeschäftes meldete der Polizei, dass ein offensichtlich betrunkener Mann möglicherweise vor habe eine Jacke zu entwenden.

Vor Ort erfuhr eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 1, dass ein 38-jähriger Frankfurter mit einer Jacke eine Umkleidekabine betreten hatte. Mitarbeitende hätten daraufhin von außen beobachten können, dass der Mann in die Umkleidekabine urinierte. Bei der anschließenden Kontrolle der Umkleidekabine sei festgestellt worden, dass der Mann ein Etikett in der Hand hielt und die Jacke an der Stelle, an der sich zuvor das Etikett befunden hatte, beschädigt war. Offensichtlich hatte der Täter das Etikett gewaltsam abgerissen.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt und ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet. Im Anschluss kontaktierte der Beschuldigte seinerseits die Polizei über den Notruf und forderte das Erscheinen einer "richtigen" Polizeistreife vor Ort.

Der Mann verhielt sich während der Kontrolle uneinsichtig sowie zeitweise aggressiv.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell