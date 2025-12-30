PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz wegen Softairwaffen

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montag gegen 14:45 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf, dass er zwei Jugendliche mit Schusswaffen in der Kappelhofgasse beobachten würde. Die Örtlichkeit wird daher von mehreren Streifenwagen aufgesucht und nach den Personen gefahndet.

Letztlich können zwei 18 und 20 Jahre alte Männer kontrolliert werden, welche eine Softairwaffe in einer Tüte mit sich führten. Die Waffe wurde beschlagnahmt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, welches ein empfindliches Bußgeld nach sich ziehen kann.

Das Führen von täuschend echt aussehenden Waffen in der Öffentlichkeit ist grundsätzlich verboten und zieht nicht selten Polizeieinsätze nach sich, welche im Einzelfall in Rechnung gestellt werden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

