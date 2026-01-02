PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Ladendiebstähle in der Mainzer Altstadt - Tatverdächtige im Gebüsch festgestellt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstag, den 30. Dezember, kam es in der Mainzer Innenstadt zu mehreren Ladendiebstählen, bei denen es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um dieselbe Tatverdächtige handelt.

Gegen 12:40 Uhr entwendete eine 25-jährige Frau in einem Kaufhaus in der Schusterstraße Modeschmuck aus einem Warenaufsteller im Wert von rund 800 Euro. Nach dem Verlassen des Geschäfts wurde sie von einem Ladendetektiv angesprochen und in ein Büro gebeten. Dort händigte sie das Diebesgut aus. Zu diesem Zeitpunkt waren dem Ladendetektiv die Personalien der Frau bereits bekannt, da sie etwa eine Woche zuvor in demselben Kaufhaus Modeschmuck im Wert von über 2.500 Euro entwendet haben soll.

Bevor abschließend geklärt werden konnte, ob die Tatverdächtige weiteres Diebesgut bei sich führte, flüchtete sie aus dem Büro und verließ das Kaufhaus. Die Polizei wurde verständigt. Einsatzkräfte konnten die Frau kurze Zeit später im Bereich der Kirche St. Christoph versteckt in einem Gebüsch antreffen. Gegen sie wurde eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls gefertigt.

Am selben Tag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem weiteren Ladendiebstahl in der Stadthausstraße. Auch hierbei handelt es sich um dieselbe 25-jährige Beschuldigte. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm sie in einem Ladengeschäft mehrere Schmuckgegenstände im Wert von mindestens 1.000 Euro und verstaute diese in einer von ihr mitgeführten Box. Anschließend verließ sie das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen, und begab sich in ein nahegelegenes Bekleidungsgeschäft. Dort wurde die Beschuldigte durch einen Ladendetektiv in einer Umkleidekabine dabei beobachtet, wie sie Sicherungen von Waren entfernte. Sie wurde daraufhin durch den Zeugen festgehalten und einer Kontrolle unterzogen.

Die Frau räumte die Taten ein.

Gegen die Beschuldigte wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz

