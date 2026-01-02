Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbruchsdelikte in Mainz

Mainz (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren versuchten und vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstählen.

So kam es in der Silvesternacht zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus im Harxheimer Weg in Mainz-Ebersheim. Am Donnerstag, 01.01.2026 gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei vom betroffenen Bewohner gemeldet, dass er im Urlaub sei und gerade auf der Videoaufzeichnungsanlage seines Hauses beobachten konnte, wie zwei augenscheinlich männliche, möglicherweise jugendliche Personen mit dunkler Kleidung sich an einem Fenster auf der Gebäuderückseite zu schaffen machten. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Nach derzeitigem Erkenntnisstand betätigten die beiden Täter zunächst die Klingel, bevor sie auf der Gebäuderückseite besagtes Fenster samt Rollladen angingen und beschädigten. Ins Gebäude gelangten die Täter nicht. Anschließend entfernten sie sich. Vor Ort wurden Spuren gesichert. Unweit des Anwesens wurde ein Rucksack mit potenziellem Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt.

Bislang unbekannte Täter sind darüber hinaus zwischen Mittwoch, 31.12.2025, 17:45 Uhr und Donnerstag, 01.01.2026, 02:00 Uhr in ein Wohnhaus im Bereich An der Wieslücke in Mainz-Mombach eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich der oder die Täter Zugang zum Gebäude, in dem im rückwärtigen Bereich des Anwesens eine Terrassentür aufgehebelt wurde. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und unter anderem Bargeld und Schmuck gestohlen.

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 30.12.2025, 14:00 Uhr und Donnerstag, 01.01.2026, 16:00 Uhr kam es im Kehlweg in Mainz-Gonsenheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten der oder die Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Wohnhaus, durchsuchten dieses und stahlen unter anderem Schmuck. Zu besagtem Zeitpunkt war niemand zuhause.

Bislang unbekannte Täter brachen zudem am Mittwoch, 31.12.2025, zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Großen Bleiche in der Mainzer Altstadt ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Ermittlungen, auch zu möglichem Diebesgut, dauern an.

Zwischen Mittwoch, 31.12.2025, 20:00 Uhr und Donnerstag, 01.01.2026, 11:00 Uhr, versuchten bislang Unbekannte, in zwei Wohnungen in einem Mehrparteienhaus in der Uferstraße in der Mainzer Altstadt einzubrechen. Eine betroffene Bewohnerin verständigte am Neujahrstag die Polizei. Sie war über Silvester nicht zuhause und stellte bei ihrer Rückkehr Beschädigungen an der Wohnungseingangstür fest. An einer weiteren Wohnungstür in dem Gebäude konnten ebenfalls Hebelmarken festgestellt werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand blieb es in beiden Fällen beim Versuch.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell