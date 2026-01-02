PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Feuerwerksbatterie umgetreten und Pfefferspray versprüht

Mainz-Altstadt (ots)

In der Silvesternacht kam es am Neujahrstag gegen 00:10 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Zanggasse in der Mainzer Altstadt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich ein 33-jähriger Mann, ein 26-jähriger Mann sowie eine weitere Zeugin in der Zanggasse auf. Ein bislang unbekannter Täter zündete in deren Nähe eine Feuerwerksbatterie und trat diese um, sodass sie schräg in Richtung der Umgebung schoss.

Die beiden Männer sprachen den Täter auf sein gefährliches Verhalten an. Daraufhin stellte sich der Unbekannte vor die Männer und sprühte ohne ersichtlichen Grund Pfefferspray in das Gesicht eines der Geschädigten. Der zweite Mann wurde ebenfalls durch das Pfefferspray getroffen.

Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Eine Beschreibung des Täters liegt bislang nicht vor. Beide Geschädigten werden hierbei leicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz

