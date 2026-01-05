PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bewaffneter Täter überfällt 58-Jährigen in der Mainzer Rheinallee

Mainz-Neustadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:00 Uhr in der Rheinallee in Mainz Höhe Zollhafen zu einer schweren räuberischen Erpressung.

Ein 58-jähriger Mann aus Mainz hielt sich zur genannten Zeit in der Rheinallee auf, als er von einem bislang unbekannten Täter von hinten angesprochen wurde. Als sich der Geschädigte umdrehte, hielt der Täter ihm unmittelbar eine schwarze Waffe vor das Gesicht und forderte ihn auf, seine persönlichen Gegenstände auszuhändigen. Der Geschädigte übergab daraufhin seinen Geldbeutel sowie einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen.

Im Anschluss flüchtete der Täter mit einem E-Scooter in Richtung Innenstadt.

Der Täter kann laut Zeugenaussagen wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - etwa 180 cm groß
   - schwarze Sturmhaube
   - sprach mit rheinland-pfälzischem Dialekt

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rheinallee gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich mit der Polizei Mainz in Verbindung zu setzen.

Weitere Informationen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Mehrere Einbruchsdelikte in Mainz

    Mainz (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren versuchten und vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstählen. So kam es in der Silvesternacht zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus im Harxheimer Weg in Mainz-Ebersheim. Am Donnerstag, 01.01.2026 gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei vom betroffenen Bewohner gemeldet, dass er im Urlaub sei und gerade auf der Videoaufzeichnungsanlage seines ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Feuerwerksbatterie umgetreten und Pfefferspray versprüht

    Mainz-Altstadt (ots) - In der Silvesternacht kam es am Neujahrstag gegen 00:10 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Zanggasse in der Mainzer Altstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich ein 33-jähriger Mann, ein 26-jähriger Mann sowie eine weitere Zeugin in der Zanggasse auf. Ein bislang unbekannter Täter zündete in deren Nähe eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren