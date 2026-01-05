Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bewaffneter Täter überfällt 58-Jährigen in der Mainzer Rheinallee

Mainz-Neustadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:00 Uhr in der Rheinallee in Mainz Höhe Zollhafen zu einer schweren räuberischen Erpressung.

Ein 58-jähriger Mann aus Mainz hielt sich zur genannten Zeit in der Rheinallee auf, als er von einem bislang unbekannten Täter von hinten angesprochen wurde. Als sich der Geschädigte umdrehte, hielt der Täter ihm unmittelbar eine schwarze Waffe vor das Gesicht und forderte ihn auf, seine persönlichen Gegenstände auszuhändigen. Der Geschädigte übergab daraufhin seinen Geldbeutel sowie einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen.

Im Anschluss flüchtete der Täter mit einem E-Scooter in Richtung Innenstadt.

Der Täter kann laut Zeugenaussagen wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 180 cm groß - schwarze Sturmhaube - sprach mit rheinland-pfälzischem Dialekt

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rheinallee gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich mit der Polizei Mainz in Verbindung zu setzen.

Weitere Informationen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

