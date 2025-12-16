Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brand auf dem ehemaligen Trainingszentrum Bergbau der RAG

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 16.12.2025, kam es auf dem Gelände des ehemaligen Trainingszentrum Bergbau der RAG in Recklinghausen-Süd zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 16:03 Uhr mit dem Stichwort starke Rauchentwicklung unklare Lage in die Walkmühlenstraße alarmiert. Vor Ort bestätigte sich eine sehr starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude auf dem ehemaligen RAG-Gelände.

Aufgrund der unklaren Lage und der intensiven Rauchentwicklung wurde die Alarmstufe von "Feuer 3" auf "Feuer 4" erhöht und weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz durchsuchten das Gebäude nach möglicherweise befindlichen Personen sowie nach dem Brandherd.

Das Feuer wurde in extrem verwinkelten Kellerräumen im Gebäude lokalisiert. Unmittelbar wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Um 17:49 Uhr meldete die Einsatzleitung "Feuer unter Kontrolle". Um 18:06 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten endete der Einsatz gegen 20:00 Uhr.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde um 17:05 Uhr eine Warnmeldung über die NINA-App für den Bereich Recklinghausen-Süd und Recklinghausen-Grullbad veröffentlicht. Diese konnte um 17:46 Uhr wieder aufgehoben werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst sowie die ehrenamtlichen Einheiten Ost, Süd, Suderwich, Hochlar und Speckhorn. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Der Löschzug Altstadt stellte währenddessen den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe aufgenommen.

