FW-RE: Stromausfall in Bochumer Gewerbegebiet - Feuerwehr sichert Kühlkette von Zentralapotheke

Bochum (ots)

Bezüglich eines Einsatzes der Feuerwehr Recklinghausen verweisen wir auf eine Meldung der Feuerwehr Bochum unter dem Titel "Stromausfall in Bochumer Gewerbegebiet - Feuerwehr sichert Kühlkette von Zentralapotheke". Diese ist im ots-Presseportal unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115868/6175721 abrufbar.

Im Einsatz befand sich von Seiten der Feuerwehr Recklinghausen die ehrenamtliche Einheit Strom, welche auf solche und ähnliche Einsatzlagen spezialisiert ist. Der Feuerwehranhänger-Notstrom wurde zusammen mit einem Gerätewagen vom Land Nordrhein-Westfalen an die Feuerwehr Recklinghausen übergeben und bei der Einheit stationiert. Insgesamt hat das Land NRW im Jahr 2020 25 baugleiche Notstromaggregate für den Katastrophenschutz beschafft und verteilt. Die Feuerwehranhänger Notstrom haben eine Leistung von je 250 kVA und sind beliebig bis über 1.000 kVA kombinierbar.

Weitere Presseauskünfte erteilt die Feuerwehr Bochum.

