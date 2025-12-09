PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-BO: Stromausfall in Bochumer Gewerbegebiet - Feuerwehr sichert Kühlkette von Zentralapotheke

Bochum (ots)

Am gestrigen Abend (08.12.2025) gegen 22:00 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bochum über einen Stromausfall in Teilen eines Gewerbegebietes an der Meesmannstraße in Bochum Riemke informiert. In dem betroffenen Bereich befindet sich unter anderem eine Zentralapotheke, in der sensible und kühlpflichtige Medikamente gelagert werden. Durch den Ausfall der Stromversorgung bestand die Gefahr, dass die Kühlkette unterbrochen wird. Die Feuerwehr Bochum war mit einer Sondereinheit sowie einem leistungsstarken Notstromaggregat im Einsatz, um die Energieversorgung schnellstmöglich sicherzustellen. Der betroffene Bereich wurde vollständig eingespeist und die medizinische Infrastruktur stabilisiert. Unterstützt wurden die Kräfte der Feuerwehr Bochum von Einheiten der Feuerwehren aus Essen und Recklinghausen. Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, wurde zusätzlich eine redundante Stromversorgung aufgebaut. Dadurch konnte die Kühlkette der gelagerten Medikamente zu jedem Zeitpunkt aufrechterhalten werden. Der Feuerwehreinsatz konnte heute gegen 12:45 Uhr erfolgreich beendet. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der drei beteiligten Feuerwehren vor Ort, wobei die interkommunale Zusammenarbeit vor Ort sehr gut funktioniert hat.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Pressesprecher
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

