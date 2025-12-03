Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brand in metallverarbeitendem Betrieb - Großmaschine in Produktionshalle brennt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend (02. Dezember 2025) wurde die Feuerwehr Recklinghausen um 19:00 Uhr zu einem Brandereignis in einer metallverarbeitenden Firma an der Hellbachstraße in den Ortsteil Hochlarmark alarmiert. In einer Produktionshalle war es zum Brand einer großdimensionierten Industrieanlage gekommen. Dichter Rauch drang bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte aus dem betroffenen Hallenbereich.

Zu Beginn des Einsatzes galten drei Mitarbeitende des Betriebs als vermisst. Einsatzkräfte suchten die Produktionshalle unter Atemschutz ab. Die Personen konnten kurze Zeit später glücklicherweise unverletzt bereits im Freien angetroffen werden. Parallel dazu wurde das Gebäude vollständig geräumt und ein umfassender Löschangriff vorbereitet. Insgesamt wurden 23 Personen aus der Halle evakuiert.

Durch mehrere Trupps unter Atemschutz konnte der Brand rasch eingedämmt werden. Um 19:40 Uhr meldete der Einsatzleiter den Brand "unter Kontrolle". Die abschließende Rückmeldung "Feuer aus" erfolgte um 20:00 Uhr. Im Anschluss wurde die Produktionshalle mit Hochleistungslüftern entraucht und mit Messgeräten auf mögliche Schadstoffe überprüft. Eine Gefahr für umliegende Bereiche bestand nicht. Unter anderem kam zur Entrauchung der Halle ein Großlüfter zum Einsatz.

Der Einsatz war für die Feuerwehr um 21:15 Uhr beendet.

Im Einsatz waren der hauptamtliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst, die ehrenamtlichen Löschzüge Süd und Ost, sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Für die Dauer des Einsatzes stellte der Löschzug Hochlar den Grundschutz für das übrige Stadtgebiet sicher.

Die Brandursache und Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell