Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Harley gestohlen

Mainz-Mombach (ots)

Am gestrigen Sonntag meldete ein 29-jähriger Mainzer seine Harley-Davidson bei der Mainzer Polizei gestohlen. Der Mombacher war zwischen dem 25.12.25 und dem Tag der Anzeigeerstattung im Urlaub. Als er nach Hause kam stellte er fest, dass sein Motorrad von seinem Stellplatz verschwunden war. Dieses stand in der Straße "Auf der Langen Lein" geparkt und hat einen Zeitwert von über 25.000EUR.

Nach dem Motorrad, sowie dem oder den Tätern wird nun gefahndet. Ein Originalbild des Motorrads wird daher mit veröffentlicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

