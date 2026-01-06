Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebstahl durch zwei Minderjährige in der Mainzer Altstadt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montag, den 05. Januar 2026, kam es gegen 15:15 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Lotharstraße in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl.

Zwei minderjährige Personen hielten sich gemeinsam in dem Geschäft auf und wurden durch den Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie mehrere Waren zunächst in ihre Jackentaschen und anschließend in eine mitgeführte Handtasche steckten.

Im Rahmen der anschließenden Maßnahmen gaben die beiden Minderjährigen an, zuvor bereits aus zwei weiteren Drogeriemärkten Waren entwendet zu haben. Die Beschuldigten wurden zur zuständigen Dienststelle verbracht und dort an von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.

Die entwendeten Waren wurden an die geschädigten Geschäfte zurückgegeben. Gegen die beiden Minderjährigen wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.

