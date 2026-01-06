PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebstahl durch zwei Minderjährige in der Mainzer Altstadt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montag, den 05. Januar 2026, kam es gegen 15:15 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Lotharstraße in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl.

Zwei minderjährige Personen hielten sich gemeinsam in dem Geschäft auf und wurden durch den Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie mehrere Waren zunächst in ihre Jackentaschen und anschließend in eine mitgeführte Handtasche steckten.

Im Rahmen der anschließenden Maßnahmen gaben die beiden Minderjährigen an, zuvor bereits aus zwei weiteren Drogeriemärkten Waren entwendet zu haben. Die Beschuldigten wurden zur zuständigen Dienststelle verbracht und dort an von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.

Die entwendeten Waren wurden an die geschädigten Geschäfte zurückgegeben. Gegen die beiden Minderjährigen wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren