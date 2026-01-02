PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kfz-Einbrüche Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 30.12.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6187958

Nachdem am 30.12.2025 ein 19-Jähriger versuchte in ein Geschäft einzubrechen und dabei von Polizeikräften vorläufig festgenommen wurde, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Polizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Der Tatverdächtige steht nach den bisherigen Ermittlungen im Verdacht, in der Nacht vom 29. auf den 30.12.2025 im Stadtteil Rheingönheim 13 Autos und drei Geschäfte aufgebrochen und Gegenstände aus diesen gestohlen bzw. dies versucht zu haben.

Gegen den 19-Jährigen bestand bereits ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Ludwigshafen wegen mehrerer Eigentumsdelikte. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Der 19-Jährige wurde im Anschluss in eine Jugendstrafanstalt verbracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Thorsten Mischler
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

