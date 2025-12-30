PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Geschäfte und Pkw - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 30.12.2025 wurde ein 19-jähriger Mann gegen 02:20 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie er versuchte, in ein Geschäft in der Friedensstraße einzubrechen. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst zu Fuß, konnte jedoch kurze Zeit später von Polizeikräften im Nahbereich vorläufig festgenommen werden.

Bei der anschließenden Überprüfung der Umgebung stellten die Einsatzkräfte nach derzeitigem Stand mindestens zehn weitere aufgebrochene Fahrzeuge mit eingeschlagenen Scheiben fest. Zudem wurden an einem weiteren Geschäft frische Aufbruchspuren entdeckt.

Der Beschuldigte führte bei seiner Festnahme Aufbruchwerkzeug sowie mehrere Gegenstände mit sich, die unter anderem den zuvor festgestellten Pkw-Aufbrüchen zugeordnet werden konnten. Darüber hinaus fanden die Polizeibeamten zwei Einhandmesser sowie geringe Mengen an Betäubungsmittel.

Soweit bisher bekannt wurden Pkw im Stadtteil Rheingönheim in folgenden Straßen aufgebrochen:

   -	Friedenstraße und Umgebung -	Hauptstraße -	Neuhöfer Straße -	
Turnerstraße -	Bgm.-Horlacher-Straße

Möglicherweise hat der Tatverdächtige noch weitere Fahrzeuge aufgebrochen.

Geschädigte sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de melden.

Die Ermittlungen der Polizei Ludwigshafen dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Thorsten Mischler
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

